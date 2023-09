Chatbot zastąpi urzędników? Wielka Brytania testuje AI w rządzie

Według BBC chatboty korzystające ze sztucznej inteligencji wykorzystywane są do analizowania długich raportów, czym wcześniej zajmowali się ludzcy urzędnicy. Trzeba przyznać, że szybka analiza ogromnych ilości danych to zadanie w sam raz dla najnowszej generacji chatbotów, które w ciągu ostatniego roku dosłownie nas zalały. Wykorzystanie sztucznej inteligencji staje się normą w wielu obszarach gospodarki, a niebawem może ono wywrócić do góry nogami także sposób pracy urzędników... oby z korzyścią dla petentów.

Zgodnie z wewnętrznym dokumentem, do którego dostęp uzyskało BBC, chatbot został wykorzystany do podsumowania i porównania "głównych wniosków i tematów" zawartych w planach szkoleniowych. Wyniki wygenerowane przez AI miały potem zostać porównane ze streszczeniami stworzonymi przez urzędników, aby sprawdzić, czy metoda ta rzeczywiście ma wpływ na produktywność urzędu. Ostateczne wyniki testu nie zostały jeszcze opublikowane.

Nowe technologie w służbie cywilnej oczywiście budzą entuzjazm, gdyż wykorzystanie ich usunie z barków urzędników bardzo wiele żmudnej i zajmującej cenny czas pracy. Należy jednak pamiętać, że choć urzędnicy mają pełne przyzwolenie na korzystanie z AI do przeprowadzania badań, a także do podsumowywania raportów, o ile później zweryfikują wyniki, to nie wolno im wprowadzać do programu żadnych poufnych danych. Zakazane jest też udostępniane informacji, które mogłyby zdradzać "zamiary rządu".