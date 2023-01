Oferta z Otomoto i próba oszustwa. Pani Anna uniknęła problemu

Co warte podkreślenia, w tym przypadku nikt nawet nie postarał się, by link chociaż sprawiał pozory wiarygodnego. Długie łącze z podejrzanymi nazwami kieruje najpewniej do fałszywego serwisu szybkich płatności, gdzie pod pretekstem "otrzymania pieniędzy" wyłudzane są dane logowania do bankowości internetowej lub karty płatniczej. Na takiej samej zasadzie realizowane są oszustwa SMS-owe, o których ostrzegamy na bieżąco.