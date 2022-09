To miała być prosta transakcja. Kobieta straciła 10 tys. złotych

Sprzedaż w internecie jest dziś wybitnie niebezpieczna. Mimo tego, że serwisy sprzedażowe wprowadzają kolejne systemy, które mają zwiększać bezpieczeństwo obu stron transakcji, nie da się zabezpieczyć w stu procentach. Wynika to z faktu, że przestępcy często starają się wykorzystywać inne kanały komunikacji.

Dokładnie tak stało się w przypadku 65-letniej mieszkanki Puław. Kobieta wystawiła na sprzedaż w serwisie Vinted swoją sukienkę. Po jakimś czasie skontaktowała się z nią osoba, która była rzekomo zainteresowana kupnem przedmiotu. Jak czytamy na stronie policji, do kontaktu z kobietą wykorzystano pocztę e-mail.

Oszuści przesłali 65-latce link, który miał stanowić potwierdzenie zakupu. W rzeczywistości przekierował on ofiarę oszustwa na stronę, która przypominała stronę banku internetowego. Kobieta spróbowała się zalogować, co poskutkowało przejęciem danych dostępowych do konta bankowego przez oszustów.