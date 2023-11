Czy będzie warto? YouTube Premium przekonuje do siebie nowymi opcjami

Obecnie subskrypcja indywidualna zamyka się w cenie 25,99 zł na miesiąc, przy pierwszym miesiącu dostępnym za darmo na próbę. Taniej mają studenci, bo tylko 14,99 zł. Jest też opcja wykupu subskrypcji rodzinnej, gdzie w cenie 46,99 zł możemy nadać uprawnienia Premium 5 kontom osób mieszkających pod jednym dachem. W tej cenie do tej pory mogliśmy się cieszyć nie tylko brakiem reklam, ale też możliwością odtwarzania filmów w tle oraz offline. Do kompletu otrzymywaliśmy też dedykowaną dla muzyki aplikację YouTube Music.

W ramach testowanych dopiero opcji użytkownicy YouTube Premium otrzymają też dostęp do Asystenta AI, który będzie odpowiadał na pytania dotyczące danych filmów, a także mógł sugerować inne materiały do obejrzenia. Zaopiekuje się on też sekcją komentarzy, gdzie pomoże w uporządkowaniu długich dyskusji i zaoferuje ich streszczenie. Wszystko wskazuje na to, że będzie on oparty na chatbocie Google, czyli AI Bard. Początkowo będzie on dostępny jedynie po angielsku i na urządzeniach z Androidem.