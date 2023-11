YouTube Premium drożeje. Słona cena za brak reklam

YouTube Premium to abonament, który pozwala pozbyć się reklam w serwisie. Do tego Google dorzuca jeszcze kilka bonusów, takich jak odtwarzanie przy wyłączonym ekranie, tryb offline czy muzyczny serwis streamingowy. Pierwsza zła wiadomość jest taka, że pakiet ten właśnie podrożał.

Równocześnie podrożały także pakiety ze zniżką. Studenci za miesięczny dostęp do YouTube Premium zapłacą 14,99 zł (czyli o złotówkę więcej niż do tej pory). Na największą podwyżkę cen przygotować muszą się natomiast użytkownicy w subskrypcji rodzinnej – z 35,99 zł podrożała ona aż do 46,99 zł. Takim abonamentem niezmiennie można podzielić się z maks. pięcioma domownikami.

Równocześnie ze wzrostem cen firma Google globalnie wprowadza program rozprawiania się z narzędziami do blokowania reklam. Wcześniej w ramach eksperymentu użytkownicy, którzy korzystali z adblocków, otrzymywali powiadomienia, że muszą je wyłączyć, by oglądać filmy na YouTube. To, co było testem, teraz staje się rzeczywistością, jak informuje serwis 9to5Google.