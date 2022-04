Nieznany numer. Jak sprawdzić, kto dzwonił?

Choć wielu z nas wydaje się, że dbamy o prywatność, w rzeczywistości nasze dane często dostępne są na wyciągnięcie ręki. Często warunkiem uzyskania rabatów w licznych usługach jest udzielenie zgody marketingowej, która pozwala między innymi na kontakt telefoniczny. Wiele serwisów pada też ofiarami cyberataków, w wyniku których nasze dane trafiają do nielegalnych baz.

Efektem takiego zabiegu są niechciane połączenia. Dzwonić do nas mogą oszuści lub zwykli telemarketerzy, próbujący sprzedać produkty lub usługi czy umówić nas na spotkania. Trudno jest zablokować wszystkie potencjalnie niebezpieczne numery telefonu, ale istnieją sposoby, by rozpoznać niechciany telefon zawczasu.

Najpierw należy sobie wyjaśnić, że nie da się zlokalizować dzwoniącego. Choć w sieci istnieje wiele serwisów, które mają oferować usługę wskazania miejsca, skąd wykonywano połączenie, są to zwykłe próby naciągania i oszustwa. Korzystając z takich propozycji, z pewnością nie uzyskamy żadnych wartościowych informacji.

Istnieją natomiast innego rodzaju serwisy, które pozwalają na sprawdzenie tożsamości dzwoniącego. Działają one na zasadzie współpracy społeczności. Użytkownicy dzielą się swoimi opiniami na temat danego numeru, oceniając go i dodając opcjonalny komentarz, w którym mogą poinformować o tym, czy mamy do czynienia na przykład z ankieterami, oszustami czy telemarketerami.