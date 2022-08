Drukarka się zepsuła? Producent mógł to zaplanować

Pożeranie ogromnych ilości tuszy czy okazjonalne przeżuwanie i dławienie się papierem to jedne z najbardziej frustrujących problemów dotyczących eksploatacji drukarek. Okazuje się jednak, że jeszcze większym zmartwieniem właścicieli tego elektronicznego sprzętu użytkowego może być "planowane postarzanie". Jak odkryli niektórzy użytkownicy drukarek Epson, mogą być one zaprogramowane tak, że pewnego dnia po prostu przestaną działać, jeśli będą zbyt często używane – podaje serwis Gizmodo.

Sformułowanie "planowane postarzanie" często pojawia się w odniesieniu do elektroniki użytkowej, jako praktyka, w której produkt jest specjalnie zaprojektowany i zbudowany z ograniczoną żywotnością, tak aby wymagał modernizacji lub wymiany za kilka lat. Większość firm zaprzecza stosowaniu takiego podejścia lub podaje bardzo konkretne, ale wątpliwe powody, dla których jest to konieczne – odkrył niedawno Mark Haven wykładowca na Uniwersytecie New Haven w Connecticut.

Drukarka Epson osiągnęła koniec żywotności

"Bardzo droga drukarka mojej żony EpsonAmerica właśnie przekazała komunikat, że osiągnęła koniec swojej żywotności i zaczęła się psuć. Najwyraźniej żona może zapłacić za jej serwisowanie lub kupić nową, mimo że działała dobrze. Oburzające!" – napisał Haven na Twitterze.

Komunikat o błędzie był związany z porowatymi wkładkami Ink Pad wewnątrz drukarki, które zbierają i zatrzymują nadmiar atramentu. Zużywają się one z czasem, co prowadzi do potencjalnego ryzyka uszkodzenia druku z powodu rozlanego tuszu lub nawet zepsucia samej drukarki. Użytkownicy, którzy aktywnie eksploatują swoje drukarki, mogą z tego powodu otrzymać komunikat o błędzie, podczas gdy reszta urządzenia wydaje się całkowicie w porządku i nadaje się do użytku.

Według serwisu Fight to Repair Substack problem z "planowanym postarzaniem" dotyczy modeli Epson L130, L220, L310, L360 i L365, ale może spotkać także inne modele i sięga co najmniej pięciu lat wstecz. Epson co prawda udostępnia narzędzie do resetowania Ink Pad tylko w systemie Windows, które przedłuży żywotność drukarki na krótki okres, ale można go użyć tylko raz, a potem sprzęt będzie musiał być oficjalnie serwisowany lub całkowicie wymieniony.

Problem w tym, że producenci drukarek nie edukują odpowiednio użytkowników, że żywotność drukarki, którą kupili, może być potencjalnie ograniczona lub że serwis będzie wymagany w przyszłości. Pierwsze informacje o tym problemie nie powinny pochodzić z nieprzejrzystego i niespodziewanego komunikatu o błędzie, który informuje, że drukarka "osiągnęła koniec swojej żywotności", zwłaszcza gdy większość jej części jest funkcjonalna. Zwróciliśmy się do przedstawicieli firmy Epson z prośbą o komentarz. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, uzupełnimy o nią artykuł.