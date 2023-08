Yanosik przygotował nowe urządzenie. Przyda się kierowcom aut i motocyklistom

Marka zaskoczyła kierowców w te wakacje i postanowiła zorganizować trasę po Polsce – Yanosik TOUR 2023, w ramach której zaprosiła wszystkich użytkowników do odwiedzenia letniej strefy, wzięcia udziału w specjalnym konkursie i poznania szczegółów wyjątkowej niespodzianki.

To była wyjątkowa okazja dla wszystkich fanów Yanosika, którzy z nieukrywaną chęcią pojawili się w letniej strefie marki. A co było niespodzianką?

Według planów, Yanosik RS do sklepów w całej Polsce trafi już wkrótce, co oznacza że będziecie mogli je kupić stacjonarnie już na koniec sierpnia lub początek września. Niecierpliwi mogą już teraz udać się do sieci sklepów partnera Yanosik: Media Expert, aby obejrzeć Yanosik RS na żywo lub kupić je jako jedni z pierwszych.