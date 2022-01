Canon zrezygnował z czipów w tonerach. Teraz tłumaczy, jak ich używać

Serwis Sekurak zwrócił uwagę na ciekawe oświadczenie Canona, który tłumaczy klientom, z jakimi problemami mogą się spotkać podczas korzystania z oryginalnych tonerów do drukarek. Producent, zmuszony brakami elektroniki u dostawców, tymczasowo przestał montować w tonerach odpowiednie czipy, przez co niektóre drukarki mogą wyświetlać komunikat o zamontowaniu nieoryginalnego tonera lub że jest on pusty.