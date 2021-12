Coś dla fanów NUC-ów. Gigabyte zaprezentowało BRIX Extreme

Jest to pierwsza seria Gigabyte BRIX oparta na układach APU Ryzen 5000U od AMD. Do sprzedaży trafią trzy warianty wykorzystujące kolejno układy R3-5300U, R5-5500U i R7-5700U. Najsłabszy układ R3 to jednostka czterordzeniowa, a R7 ma osiem rdzeni. Wszystkie APU charakteryzują się TDP wynoszącym 15 W oraz wykorzystują rdzenie ZEN 2, a nie ZEN 3.