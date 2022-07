Apple Watch uratował kolejne życie. Kobieta mówi o dużym szczęściu

Technologia medyczna rozwinęła się w ostatniej dekadzie na tyle znacząco, że obecna jest już wszędzie. Przykładem mogą być inteligentne defibrylatory AED , dostępne w coraz większej liczbie urzędów i miejsc publicznych. Urządzenie przeprowadzi przez cały proces resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wydając szczegółowe instrukcje krok po kroku. Użytkownikom defibrylatorów AED wystarczy podstawowa wiedza o pierwszej pomocy, by uratować komuś życie.

Sprzęty elektroniczne codziennego użytku są też coraz częściej wyposażone w funkcję automatycznego wezwania służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia, co uratowało m.in. życie operatora miniładowarki Bobcat z USA. Oczywiście technologii nie wolno ufać bezgranicznie, bo może mieć to tragiczne konsekwencje, ale na pewno warto dać jej szansę. Szczególnie, jeśli jest to Apple Watch.