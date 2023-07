E-mail od "Brygady Ochrony Nieletnich". Lepiej nie odpisuj

Nasz czytelnik dostał e-mail, w którym "Brygada Ochrony Nieletnich" teoretycznie wzywa go do kontaktu z Policją w związku z rzekomo zebranymi dowodami na posiadanie nielegalnych materiałów wideo. Chociaż sam dokument nie zawiera w sobie fałszywego linku prowadzącego do spreparowanej strony i plik zwykle nie jest zainfekowany, w treści pojawia się propozycja kontaktu drogą elektroniczną - przyszła ofiara zapewne dopiero w kolejnej wiadomości dowie się "co ma zrobić", by oszuści osiągnęli swój cel.