EARN IT powraca: kolejne zagrożenie dla szyfrowania

Istnieje alternatywa, w postaci szyfrowania punkt-punkt. Sekret jest ustalany między stronami komunikacji, a operator pełni jedynie rolę pośrednika, dostawcy infrastruktury. Radykalna interpretacja ustawy EARN IT zakładałaby, że umożliwienie takiej komunikacji, w razie jej wykorzystania do popełnienia przestępstwa, byłoby współudziałem.

Naturalnie, każde narzędzie pozwalające na przesyłanie tekstu da się wykorzystać jako narzędzie do komunikacji szyfrowanej punkt-punkt. To tylko kwestia uporu. Ustawę można tutaj próbować interpretować w duchu dobrej wiary i zakładać, że chodzi o aktywne ułatwianie takiej komunikacji przez operatora.

Ale zakrawa to na naiwność – ustawa wydaje się być celowo sformułowana w niedokładny sposób by umożliwić implementację rządowych analizatorów treści. Dlatego fundacja EFF przygotowuje akcję protestacyjną. Co prawda ustawa straciła zaplecze polityczne w postaci prokuratora generalnego – popierający są Bill Barr został w marcu zastąpiony – ale nie oznacza to, że brak jej wpływowych zwolenników.