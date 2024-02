Elektroniczny dowód w telefonie. Pobrało 6 mln Polaków

Popularność mDowodu w aplikacji mObywatel nie jest przypadkowa. Dokument jest bowiem równoważny z plastikowym dokumentem i respektowany także w bankach i u notariusza. Dla wielu osób korzystanie wyłącznie z telefonu może być dużo wygodniejsze. Nie posługując się gotówką, a jedynie płatnościami zbliżeniowymi w telefonie, w praktyce portfel można wówczas zostawić w domu.

Jak podało niedawno Ministerstwo Cyfryzacji, mDowód został już pobrany przez 6 milionów Polaków. W przybliżeniu oznacza to, że co szósta osoba "na ulicy" korzysta z elektronicznej wersji dowodu osobistego w telefonie. By skorzystać z mDowodu nie potrzeba szczególnych przygotowań. Wystarczy pobrać aplikację mObywatel, a następnie zalogować się jedną z dostępnych metod - na przykład Profilem Zaufanym.

mObywatel to nie tylko obsługa elektronicznej wersji dowodu elektronicznego. Do aplikacji stale dodawane są nowe opcje. Chociaż najnowsza budzi kontrowersje, bo skorzystać z niej może tylko 100 osób w kraju, co do zasady mObywatel regularnie uzupełniany jest o nowe dokumenty i zakładki, które ułatwiają życie Polakom.

Cenny może być m.in. trwający pilotaż pozwalający opłacać podatek od nieruchomości z poziomu telefonu, z wykorzystaniem kodów Blik.

Aplikacja mObywatel może się także przydać do zastrzegania numeru PESEL. Chociaż instytucje będą zobowiązane do sprawdzania statusu PESEL-u dopiero od czerwca bieżącego roku, już teraz można rozważyć jego zastrzeżenie niejako "na zapas", by od czerwca nie musieć zwracać na to uwagi (naturalnie do czasu, gdy sami będziemy oczekiwać skutecznej obsługi na przykład w banku - wówczas chwilowo konieczne będzie cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL).

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl