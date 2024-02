mObywatel "dla każdego". Ministerstwo pokazuje, jak korzystać

Materiały są krótkie i w kilku krokach przedstawiają, jak obsługiwać mPrawo jazdy, mDowód czy inne ważne funkcje mObywatela . Co ważne, każde nagranie powstało w trzech wersjach - zwykłej, z audiodeskrypcją oraz w Polskim Języku Migowym . W efekcie każdy początkujący będzie mógł w kilka chwil zorientować się, jak korzystać z aplikacji. Tutoriale do mObywatela trafiły na kanał YouTube Ministerstwa Cyfryzacji.

W aplikacji mObywatel można znaleźć szereg funkcji, które mają swoje odzwierciedlenie także w internetowym serwisie o tej samej nazwie . To na początku tylko w nim można było zastrzec PESEL , ale obecnie opcja ta dostępna jest w także w telefonach. Jedną z najświeższych, pilotażowych jeszcze, nowości w aplikacji jest możliwość uiszczania podatków oraz niektórych opłat dodatkowych za pośrednictwem płatności Blik.

W kontekście Blika z kolei warto pamiętać o zdrowym rozsądku, kiedy o przelew pieniędzy prosi nieznajomy. Policja niedawno apelowała do wszystkich użytkowników usługi, by pamiętali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i nie płacili w ten sposób, póki nie upewnią się, kim jest adresat. Ufając nieznajomym, można tak stracić nawet kilka tysięcy złotych - warto wziąć to pod uwagę i nie działać pochopnie.