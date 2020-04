Epic Games Store: Chcesz darmowych gier? A-a-a, nie tak szybko

Wszyscy lubimy darmowe rzeczy. Epic Games Store raczy nas nieodpłatnie dostępnymi grami już od dłuższego czasu. Szykują się jednak teraz spore zmiany.

W okresie od dnia 28 kwietnia do 21 maja 2020 roku, Epic będzie okazjonalnie prosił użytkowników ich cyfrowego sklepu o założenie weryfikacji dwuetapowej. W przeciwnym wypadku nie dostaną gratisowych gier.

Założeniem Epic jest oczywiście zachęta jak największej liczby użytkowników do zwiększenia poziomu zabezpieczeń. Weryfikacja dwuetapowa jest w zasadzie w tych czasach niezbędna, aby odczuć minimum komfortu, szczególnie jeśli chodzi o nasze konta na serwisach naprawdę dla nas ważnych.

Beginning today, we will periodically require two-factor authentication prior to claiming free games on the Epic Games Store.



