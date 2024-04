Komunikat CERT Orange. Uwaga na "aktualizację" w NFZ

CERT Orange Polska ostrzega o fałszywych SMS-ach, w których ktoś próbuje się podszyć pod Narodowy Fundusz Zdrowia. Wymyślony scenariusz to rzekomo wymagana "aktualizacja", ale pomysłodawcy zabrakło już weny, by doprecyzować, o jakie dane chodzi. Link z wiadomości SMS prowadzi do fałszywej strony hxxps://nfz.odnowienie-ubezpieczeniowe[.]info, gdzie można znaleźć spreparowany formularz do wypełnienia.