Ostrzeżenie CSIRT KNF. Uważaj, jeśli odwiedziłeś takie strony

Wszyscy, którzy odwiedzili podobne strony powinni zachować szczególną ostrożność. Jak w przypadku każdego oszustwa, które prowadzi do wyłudzenia przynajmniej danych osobowych, jeśli nie numerów kart płatniczych lub loginu i hasła do bankowości, później należy spodziewać się mało przyjemnych konsekwencji. Oszuści zbierają bazy danych ofiar, by później (nawet po wielu miesiącach czy latach) wykorzystać je w phishingu.