Chociaż to Internet Explorer ugruntował się w świadomości użytkowników jako "najlepsza przeglądarka do pobierania innych", Microsoft nadal walczy z tym problemem, w tym przypadku w kontekście nowszego Edge'a. Chociaż nowa przeglądarka jest sprawna, szybko się rozwija i działa w oparciu o tę samą technologię co wspomniany Google Chrome, reklamy na banerach w sieci nie wskazują, by jej popularność odpowiadała Microsoftowi.

Na Twitterze toczy się dyskusja, w której użytkownicy zauważyli, że Microsoft nadal promuje Edge'a sporymi banerami w sytuacji, w której użytkownik próbuje wykorzystać przeglądarkę do pobierania Chrome'a lub innej przeglądarki. Co ciekawe, cały mechanizm - choć kontrowersyjny - jest przy okazji niedopracowany, bo prowadzi także do wyświetlenia podobnego komunikatu przy próbach znalezienia informacji o systemie ChromeOS, co przecież nie do końca jest ze sobą bezpośrednio powiązane.

Sprawdzając działanie tego mechanizmu we własnym zakresie można zauważyć, że treść wyświetlanego komunikatu przez Microsoft ma przynajmniej dwie formy. Być może jest to element testów A/B, w ramach których producent sprawdza, który komunikat ma większą "moc" i jest w stanie przekonać użytkowników do dalszego korzystania z Edge'a.

Według statystyk statcounter za styczeń 2023 roku, z Edge'a na desktopie (pod uwagę brane są wszystkie systemy operacyjne) korzysta ponad 11 proc. użytkowników na świecie. Dominująca pozycja Chrome'a to popularność na poziomie przeszło 66 proc. W Polsce spora część użytkowników darzy zaufaniem Operę (prawie 24 proc.) oraz Firefoksa (prawie 12 proc). Z Edge'a na desktopie w Polsce korzysta tylko 6,32 proc. internautów. Dominuje jednak nadal Google Chrome z wynikiem ponad 55 proc.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl