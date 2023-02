Google Chrome zużywa dużo pamięci? Nowa opcja to zbawienie

Zużycie pamięci RAM przez Google Chrome to temat rzeka. Nieprzypadkowo narodziły się nie tylko liczne pytania i prośby o pomoc, internet pełen jest memów nawiązujących do bardzo dużego apetytu przeglądarki rozwijanej przez Google na zasoby komputerów. Rosnąca wydajność urządzeń i coraz większe ilości RAMu odrobinę złagodziły komentarze, ale do ideału daleko. Google zdaje sobie z tego sprawę, a efektem ostatnich wysiłków programistów jest funkcja Memory Saver, która po kilku miesiącach od zapowiedzi i testach w Chrome Canary zaczyna trafiać do użytkowników Google Chrome.