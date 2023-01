Google Chrome pozwoli wyłączać dodatki na wybranych stronach

Instalowanie dodatków w Google Chrome, podobnie jak i w innych przeglądarkach, to dla wielu osób niezbędny etap podczas pierwszego konfigurowania programu. Niestety, obecnie co do zasady rozszerzenia w Google Chrome można tylko globalnie włączać lub wyłączać, co może prowadzić do problematycznego manipulowania ustawieniami, jeśli pojawia się "zgrzyt" danego rozszerzenia z wybranymi stronami.