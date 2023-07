Nowość w Google Chrome. Podgląd strony bez klikania

Google Chrome niebawem może otrzymać nową funkcję, która z pewnością przypadnie do gustu pewnej grupie użytkowników. Chodzi o możliwość podglądu linku bez klikania w odnośnik. Przyspieszy to proces przeglądania internetu i ułatwi unikanie otwierania odnośników niebezpiecznych lub kierujących do strony innej niż ta, której oczekiwał użytkownik.