Google dostrzegł wadę dużych ekranów. Kombinuje z wyszukiwarką

Google eksperymentuje z lokalizacją wyszukiwarki w aplikacji Google. To odpowiedź na istniejące od lat problemy części osób - zwłaszcza o niewielkich dłoniach - z sięganiem do górnych partii ekranu w smartfonie. Typowy wyświetlacz jest dziś bowiem dużo większy, niż dobrych kilka lat temu, gdy projektowano interfejsy większości aplikacji znanych do dzisiaj.