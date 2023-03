Z Google Play wycofano aplikację z trojanem. Usuń ją z telefonu

Na problematyczną aplikację zidentyfikowaną w Google Play zwrócił uwagę zespół SecneurX na Twitterze. Chodzi o aplikację Cool Emoji Maker, którą pobrano ponad 10 tys. razy, co z uwagi na specyficzne oznaczenia w sklepie Google Play może oznaczać nawet niecałe 50 tys. pobrań.

Obecnie program nie jest już dostępny do pobrania ze sklepu, ale nie oznacza to, że zagrożenie zniknęło - może być dystrybuowany innymi drogami. Usunięcie z Google Play nie oznacza także końca zagrożenia dla użytkowników Androida. Osoby, które wcześniej same pobrały aplikację, muszą ją odinstalować z telefonów we własnym zakresie.

Co więcej, ponieważ aplikacja Cool Emoji Maker zawierała trojana Joker, warto dodatkowo zainteresować się swoim bezpieczeństwem. Joker pozwala wykradać dane z książki adresowej oraz treść SMS-ów, a także zapisywać użytkownika do niechcianych usług premium. Koniecznością jest więc m.in. kontakt z bankiem oraz operatorem, by wykluczyć podejrzane aktywności na kontach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy warto kupić kieszonkową klawiaturę Targus Folding Ergonomic Bluetooth Keyboard?

Opisywana aplikacja Cool Emoji Maker teoretycznie miała służyć wyłącznie do tworzenia własnych emoji. Atakujący mogli więc założyć, że w łatwy sposób zainfekują smartfony najmłodszych osób, które mogą stanowić większość użytkowników tego typu programów. Warto dodać, że innym popularnym ostatnio zagrożeniem w Google Play jest także oprogramowanie Harly, które jednak co do zasady jest podobne możliwościami do Jokera.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl