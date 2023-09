Vivaldi trafia na iOS-a. Wyświetla karty jak na desktopie

Vivaldi jest w końcu dostępny dla użytkowników iPhone'ów i iPadów. Na tle konkurencji wyróżnia się przede wszystkim nietypowym interfejsem. W pierwszej kolejności uwagę zwraca górny pasek z kartami , które wyświetlają się tak samo, jak na dekstopie również w wersji na smartfon. Domyślnie przyciski "wstecz" oraz "do przodu" wyświetlane są za to na dole ekranu, by były bliżej kciuka dla wygody obsługi.

Vivladi na iOS-a oferuje ciekawą opcję szybkiego dostępu do zapisanych stron dzięki funkcji "Speed Dial", wbudowany notes, do którego można wygodnie kopiować treści po zaznaczeniu dowolnego fragmentu podczas przeglądania stron oraz obsługę listy do czytania. Można do niej dodawać interesujące artykuły do przeczytania w przyszłości, aby nie zajmować nimi "paska zakładek", gdzie zwykle trafiają skróty do ważnych treści.