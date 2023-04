Samsung rozstanie się z Google? Wszystko przez ChatGPT

Dzięki Magi użytkownicy Google mają uzyskać m.in. informacje na temat tworzenia kodu programistycznego czy nawet zlecić narzędziu napisanie kodu na żądanie użytkownika. Nad projektem Magi ma obecnie pracować ok. 160 projektantów, inżynierów i kierowników, działających w pełnym wymiarze czasu. W zeszłym tygodniu do testów aplikacji zaproszono pracowników korporacji.

Premiera Magi ma odbyć się w maju 2023 r. Jesienią bieżącego roku mamy natomiast doczekać się rozszerzenia możliwości aplikacji o nowe funkcje. Początkowo usługa będzie dostępna w Stanach Zjednoczonych i korzystać będzie mógł z niej tylko milion użytkowników. Do końca roku baza ta ma rozszerzyć się do 30 mln osób.

Dziennikarze 9to5google.com, powołując się na NY Times, informują o tym, że Magi ma być jak osobisty pomocnik. Narzędzie będzie uczyć się na podstawie tego, co użytkownicy wyszukują. Na podstawie pozyskanych danych będzie przygotowywać domyślne opcje rozmowy, listę wybranych przedmiotów do kupienia, informacje do sprawdzenia i inne podobne funkcje. Ma być to doświadczenie konwersacyjne.