Google Maps: ważna opcja w ustawieniach. Przyda się w trasie

Beacony Bluetooth to małe nadajniki, które rejestrują czas przemieszczania się pojazdów w tunelach, o ile oczywiście obiekt został w nie wyposażony. Pozwala to na monitorowanie prędkości i ruchu pojazdu tam, gdzie zasięg GPS jest ograniczony. W praktyce jest to niezbędne rozwiązanie, by precyzyjnie lokalizować użytkownika, który porusza się w długim tunelu. Wyjeżdżając na wakacje do krajów, gdzie spodziewamy się takich obiektów na drodze, warto najpierw sprawdzić ustawienia Google Maps.