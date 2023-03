Niebezpieczna reklama w Google. Nawet najlepszy może się nabrać

Od jakiegoś czasu widzimy niebezpieczny trend, jakim są niebezpieczne reklamy w wyszukiwarce Google . W sieci pojawiają się kolejne informacje o internetowych przestępstwach, które swój początek mają w reklamach w Google. Warto dokładnie przyglądać się, co otwieramy, przeglądając pierwsze wyniki wyszukiwania.

Oszuści często sięgają po wizerunek znanych firm i marek, próbując zdobyć tak zaufanie użytkowników. W przypadku Polski często mówi się o firmie Orlen, ale wśród oszustów popularne jest też wykorzystanie wizerunku KGHM czy PGNiG. To właśnie na ostatnią z marek padło tym razem, w oszustwie, które ma pozwalać "inwestować z pgn".

O podejrzanych reklamach rzekomego inwestowania z PGNiG poinformował Sekurak. Reklamy występują w różnych wariantach i wyświetlają się po wpisaniu różnych fraz, ale prowadzą do tej samej strony, która wprost wykorzystuje logotyp PGNiG, sugerując przy tym, że uruchomione zostało nowe narzędzie, dzięki któremu da się inwestować za pośrednictwem przedsiębiorstwa energetycznego.

To oczywiste oszustwo, które da się rozpoznać już po samym adresie strony. Biorąc jednak pod uwagę, że nie każdy jest doświadczony, jeśli chodzi o metody oszustów, może być to metoda nad wyraz skuteczna. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że w opisie strony czytamy o możliwości zarobienia aż 3 tys. zł dziennie i to przy minimalnym depozycie.