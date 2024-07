Google zmienił zdanie. Nie wycofa ciasteczek z Chrome'a

Wyłączenie obsługi ciasteczek firm trzecich w Google Chrome w ramach projektu Privacy Sandbox to temat, który dosłownie od lat rozgrzewa użytkowników, twórców reklam i oprogramowania, internetowych wydawców oraz instytucje, które dostrzegły w tym zagadnieniu pewne zagrożenia. Google wielokrotnie przekładał już termin wdrożenia tego pomysłu do Chrome'a, a zgodnie z najnowszym wpisem na blogu - zmienił zdanie . Nie usunie obsługi ciasteczek odgórnie, lecz da użytkownikom wybór.

Usunięcie obsługi ciasteczek firm trzecich w założeniu miało zwiększyć prywatność użytkowników. To właśnie na ciasteczkach bazują bowiem obecnie dostawcy stron i reklam, którzy dopasowując je do preferencji użytkownika mogą optymalizować ich dostarczanie, a co do za tym idzie - więcej zyskiwać. Odgórne wyłączenie obsługi tego mechanizmu w dominujących przeglądarkach mogłoby całkowicie zmienić rynek i dotychczas Google był gotowy to zrobić, choć wiele razy przekładano termin.