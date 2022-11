Hakerzy atakują Polskę. Tak źle jeszcze nie było

Na przełomie października i listopada wyraźnie wzrosła aktywność cyberprzestępców w Polsce. Jak informuje Check Point Software, jest to okres rekordowej ilości ataków hakerskich na polskie firmy i instytucje publiczne. W tym czasie dochodziło do średnio 2 tys. ataków cybernetycznych tygodniowo. To wzrost o blisko 100 proc. względem tegorocznych wakacji.