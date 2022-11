Ten kraj będzie istniał tylko w metaverse? Powodem zmiany klimatu

Polityk podkreślił, że jest to "najczarniejszy scenariusz", który ma na celu "odtworzenie pięknych wysp i zachowania bogatej kultury państwa". Jak wyjaśnił, z powodu zmian klimatycznych podnosi się poziom mórz, który może w przyszłości zmusić mieszkańców do przeniesienia się w inne miejsca.

Serwis Science Alert , który cytuje jego słowa zauważa, że polityk poruszył w swoim wystąpieniu dwie kwestie. Po pierwsze, że w przypadku zagrożenia można podjąć próbę zachowania narodowości dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam współczesna technologia. Po drugie – że jest to ostateczny akt, który może zwrócić uwagę świata na poważne problemy klimatyczne.

Przypomnijmy, że metaverse to projekt, w którym rozszerzona rzeczywistość wirtualna ma stać się częścią codziennego życia. Jedną z wizji takiego świata jest ta przedstawiona przez Marka Zuckerberga, dyrektora generalnego Meta. Zgodnie z koncepcją wirtualnej rzeczywistości, każdy z nas będzie w nim reprezentowany przez indywidualnego awatara. Warto wspomnieć, że pod koniec ub.r. Bill Gates stwierdził, że za ok. 2-3 lata do metaverse mogą zostać przeniesione wszystkie spotkania biznesowe.