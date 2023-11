Ile sejm może zarobić na YouTube? Kwoty mogą zdziwić

Niespełna 3,5 mln wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni. Ponadto blisko 80 tys. nowych subskrybentów. To liczby, które udowadniają, że kanał Sejm RP na YouTube jest w ostatnim czasie miejscem, wokół którego gromadzi się ogromna widownia . Jak wynika z raportu Social Blade, w listopadzie 2023 r. kanał polskiego sejmu był oglądany niespełna 1,77 mln razy. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku, liczba wyświetleń wyniosła ok. 73 tys.

Źródła zarobków to nie tylko same wyświetlenia (reklamy). Pełna lista sposobów na zarabianie z YouTube jest o wiele dłuższa:

Warto jednak podkreślić, że nawet gdyby na filmie pojawiały się reklamy, trudno oszacować dokładny zarobek. Ten zależy bowiem od wielu czynników (m.in. długość filmu, widownia, etc.). Posiłkując się jednak wpisem twórcy internetowego @nieantyfan na platformie X z czerwca br., można przyjąć, że za każde 100 tys. wyświetleń realny jest przychód w wysokości od ok. 850 zł do nawet 1,8 tys. zł. Zarobki nie są stałe, natomiast – co ważne – od kwoty należy odliczyć podatek dochodowy.