Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy, stwierdzi na Telegramie, że posunięcie YouTube jest kolejnym dowodem na łamanie praw i wolności przez Stany Zjednoczone. "Waszyngton ignoruje wszystkie zasady demokracji, aby upewnić się, że wszystkie platformy, w tym YouTube, prezentują wyłącznie stanowisko USA. Stany Zjednoczone dążą do uzyskania monopolu na informacje, ale my nie możemy do tego dopuścić" – napisał.