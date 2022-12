YouTube na pulpicie Androida. Aktualizacja dodaje widżety

YouTube na Androida dostał aktualizację, która dodaje do aplikacji możliwość umieszczania widżetów na ekranie głównym telefonu. Choć wydaje się to drobiazgiem, w praktyce może dziwić, że dotychczas nie było to możliwe.

Na aktualizację YouTube'a na Androida dodającą widżety zwrócił uwagę serwis Phone Arena. Widżety YouTube'a dodaje się na pulpit dokładnie na takiej samej zasadzie, jak wszystkie inne w Androidzie. Ich wygląd jest automatycznie dostosowywany do kolorystyki systemu z wykorzystaniem wzornictwa Material You. Warto podkreślić, że nie wszyscy mogą już teraz widzieć tę opcję w swoich telefonach. Aktualizacja trafia bowiem do użytkowników partiami.

To typowy schemat aktualizowania programów przez Google'a. Zniecierpliwieni użytkownicy YouTube'a na Androidzie mogą zajrzeć do opcji aplikacji w systemie lub bezpośrednio do Google Play, by upewnić się, czy na instalację nie czeka żadna aktualizacja. Jeśli tak - można ją wówczas wymusić. Jeśli nie, nowa wersja trafi na dany telefon prawdopodobnie na dniach. Phone Arena wspomina o dostępności widżetów YouTube'a dla telefonów przynajmniej z Androidem 12.

Źródło zdjęć: © Phone Arena Widżety YouTube'a w Androidzie



Widżet YouTube'a daje szybszy dostęp do wyszukiwarki filmów oraz pozwala wyświetlić skróty do kluczowych elementów serwisu - strony głównej, widoku krótkich filmów Shorts, subskrypcji oraz własnej biblioteki. Warto jednak pamiętać, że można również do nich dotrzeć po dłuższym dotknięciu ikony skrótu do YouTube'a, w wyniku czego Android wyświetla dodatkowe menu opcji.

Kamienie milowe w technologii - rozmowa z dr. Tomaszem Rożkiem

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl