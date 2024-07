ING Bank Śląski ostrzega. Zaczyna się od  telefonu

ING Bank Śląski apeluje do klientów, by uważali na fałszywe telefony od przestępców. Atakujący podszywają się pod pracowników banków lub policjantów i straszą, że pieniądze na koncie są zagrożone i konieczne jest wypełnienie formularza. To podstęp, w wyniku którego można stracić środki.