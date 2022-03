Instagram ogranicza propagandę. Ukrywa obserwujących i rosyjskie strony

Meta poinformowała na swoim oficjalnym blogu o kolejnym kroku, który ma pomóc w zachowaniu prywatności informacji i powiązań na Instagramie. Aby pomóc w ochronie społeczności w Ukrainie i w Rosji, serwis ukrywa informacje o obserwatorach prywatnych kont, jak również tych, które same obserwują.

Oznacza to, że osoby obserwujące prywatne konta z Ukrainy i Rosji nie będą już mogły zobaczyć, kto śledzi te konta, ani kogo one obserwują. Profile te nie są również widoczne na listach obserwujących lub obserwowanych ani w funkcji "wzajemne śledzenie". Meta powiadomiła prywatne konta w Ukrainie i w Rosji o tej zmianie.

Meta zwraca się także do obecnych na Instagramie rosyjskich mediów kontrolowanych przez państwo. Stories, które zawierają naklejkę z linkiem wskazującym na stronę rosyjskich mediów propagandowych, będą umieszczane niżej na pasku Stories. Znajdzie się na nich również informacja, że prowadzą one do stron internetowych powiązanych z rosyjskim rządem.