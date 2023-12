Instagram Threads w Unii Europejskiej? Premiera możliwa już w grudniu

Threads może jednak finalnie pojawić się w smartfonach w Unii Europejskiej i to już w tym miesiącu. Jak wynika z doniesień TechCrunch powołującego się na Wall Street Journal, aplikacja może zostać udostępniona, ale aby sprostać Unijnym przepisom, pojawi się w niej dodatkowo tryb samego wyświetlania treści, do korzystania z którego nie będzie konieczne zakładanie konta. Prowadzi to do ciekawego wyzwania pod postacią proponowania treści siłą rzeczy bez jakichkolwiek wskazówek o preferencjach użytkownika (Threads ma bogatą listę danych, które chce kolekcjonować).