Meta już ją testuje. Messenger, Instagram i WhatsApp zmienią się

W czwartek Mark Zuckerberg ogłosił, że Meta dała swoim pracownikom wgląd w serię tworzonych przez firmę narzędzi AI. Pośród funkcji, jakie sztuczna inteligencja udostępni użytkownikom, jest kilka naprawdę ciekawych pozycji, które mogą odmienić sposób korzystania z tych aplikacji. Czy będzie to rewolucja? Wątpliwe, choć w dzisiejszych czasach słowo to jest nagminnie nadużywane, jednak z pewnością dzięki AI WhatsApp , Messenger i Instagram mogą wyewoluować w coś nowego

Według zapowiedzi Instagram otrzyma opcję modyfikowania zdjęć użytkowników jedynie za pomocą monitów przekazywanych sztucznej inteligencji. W praktyce oznacza to, że będziemy mogli polecić AI, aby usunęła z naszego zdjęcia jakiś niewygodny przedmiot tła, zmodyfikowała kolor włosów czy oczu albo w inny sposób "ulepszyła" fotografię. Warto wspomnieć, że podobna funkcja została zaprezentowana na konferencji Google I/O 2023 dla narzędzia Pixel .

Funkcją, której można było się spodziewać są chatboty planowane zarówno dla WhatsAppa, jak i Messengera. AI podobne do ChatGPT będą spełniać funkcję wirtualnego asystenta, mogąc się przy tym wcielać w różne postacie, choć nie wiadomo na razie jak bardzo elastyczne będą w odgrywaniu tych ról. Funkcja Chatbota będzie też dostępna (prawdopodobnie w odrębnej aplikacji) w nowym narzędziu dla firm o nazwie Metamate, który został opisany jako asystent produktywności dla pracowników. Będzie on wykonywał zadania w oparciu o informacje zebrane z wewnętrznych systemów firmy.

Bardzo interesująca wydaje się też funkcja tworzenia w locie własnych naklejek, które będziemy mogli wysyłać do swoich rozmówców na tych komunikatorach. Ile czasu spędziliście na poszukiwaniu pasującego emoji, obrazka lub gifa, który zilustrowałby waszą reakcję podczas konwersacji z przyjaciółmi? Zwłaszcza w hermetycznych grupach znajomych, które często opierają się na ekscentrycznym humorze często ma to miejsce. Teraz będzie wystarczyło podać monit tekstowy, aby AI wygenerowało dla nas naklejkę adekwatną do sytuacji.