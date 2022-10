Intel Core i5-13600K. Nowy król wydajności w przystępnej cenie

Tak jak piszemy przy okazji Core i9-13900K nowe Core i5 będzie pasować do starych płyt głównych i będzie wspierać pamięci DDR4. Tak samo jak w mocniejszym bracie zwiększono taktowanie rdzeni, pamięć podręczną L2/L3 i zdublowano liczbę rdzeni E-core (plus cztery w stosunku do Core i5-12600K).