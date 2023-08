Intel ma nowy sposób na oszczędzanie energii w laptopach

Szczegóły przedstawia serwis Digitaltrends , zwracając uwagę na wystąpienie Intela podczas tegorocznej konferencji Hot Chips. Potwierdzono tam, że 14 generacji procesory Meteor Lake będą sterowane przez sztuczną inteligencję . AI zostanie wykorzystana do zarządzania wykorzystaniem energii w ramach technologii o nazwie Intel Energy Efficiency Architecture. W założeniu sztuczna inteligencja ma pomóc sprawniej przełączać procesory między trybem niskiego i wysokiego zużycia energii (a co za tym idzie niższej i wysokiej wydajności).

Główne założenie to wykorzystanie algorytmu sterowanego przez AI do sprawniejszego przełączania procesora między tymi trybami. Intel deklaruje, że dzięki wypracowanym wzorcom oprogramowanie będzie w stanie przewidzieć, kiedy użytkownik będzie potrzebować wyższej wydajności na podstawie tego, jak wykorzystuje komputer. Procesor przejdzie więc szybciej w stan wysokiej wydajności (producent deklaruje że AI pozwala przyspieszyć ten proces nawet o 35 proc.), co ostatecznie ma pomóc sprawniej zakończyć dane zadanie i przełożyć się na zysk energetyczny - do 15 proc. W przypadku laptopów działających na energii z akumulatora jest to zmiana niebagatelna.