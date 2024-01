Internet 5G przyspieszył. Pierwsze speedtesty powyżej 1 Gb/s

Pierwsze próby pomiarów na nowych częstotliwościach miały miejsce 18 stycznia 2024 roku w sieciach dwóch operatorów: T-Mobile i Orange (w ramach spółki Networks) i zostały zrealizowane między innymi za pośrednictwem aplikacji SpeedTest. Do tej pory największą prędkość, wynoszącą 1,13 Gb/s, udało się osiągnąć w sieci T-Mobile , podczas gdy w Orange prędkość wyniosła 900 Mb/s.

Pierwsze testy prędkości na nowych pasmach przyczyniły się do trzykrotnego wzrostu średniej prędkości w całej sieci 5G obu operatorów . Równocześnie nadal funkcjonuje 5G na sieciach współdzielonych z LTE, które oferują znacznie niższe prędkości niż nowe pasmo. Według danych z dnia 19 stycznia, do godziny 12:00, średnie prędkości wynosiły 198 i 191 Mb/s dla T-Mobile i Orange . Przy okazji zauważono znacząco niższe opóźnienia w nowych sieciach 5G obu operatorów.

SpeedTest zwraca uwagę, że jest to istotny postęp w technologii. "Nowe" 5G zostanie również w przyszłości uruchomione przez pozostałych operatorów - Play i Plus. W rzeczywistości efektywność internetu 5G będzie zależeć teraz od skali wdrożenia nowego pasma oraz od tego, jak skutecznie będzie ono funkcjonować wewnątrz budynków, co może stanowić potencjalne ograniczenie.