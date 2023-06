Internet Starlink podbija wojsko. SpaceX się nie powstrzymuje

Satelity komunikacyjne są wykorzystywane przez wojsko od zarania tej technologii, a japońskie wojsko nie jest wyjątkiem. Korzysta ono z własnych konstelacji umieszczonych na orbicie geostacjonarnej. Satelity Starlink funkcjonują na niskiej orbicie okołoziemskiej, a to oznacza korzystną dywersyfikację. Są jednak obsługiwane przez firmę SpaceX. Jest to komercyjny dostawca zagraniczny, co nie jest typowym rozwiązaniem.