Internetowe Konto Pacjenta: jak się zalogować?

Internetowe Konto Pacjenta dostępne jest na stronie pacjent.gov.pl. Aby skorzystać z serwisu, trzeba się w pierwszej kolejności zalogować. Należy kliknąć przycisk "Zaloguj się" w prawej górnej części ekranu, a następnie na środku monitora "Zaloguj się na IKP". Z tego miejsca możliwe jest również przejście do innej strony, która pozwala założyć Profil Zaufany, jeśli pacjent chciałby zalogować się z jego wykorzystaniem, a jeszcze go nie posiada. Nie jest to jednak jedyna możliwość.