Jak usunąć zbędne programy i pliki? To narzędzie w tym pomoże

Geek Uninstaller to udostępnione bezpłatnie, zaawansowane a jednocześnie bardzo proste w obsłudze narzędzie do zarządzania i usuwania oprogramowania z komputerów z Windows. Na tle innych rozwiązań tego typu wyróżnia się dużą szybkością i skutecznością działania, co sprawia, że z powodzeniem zastąpić może funkcję zarządzania oprogramowaniem zintegrowaną z systemem operacyjnym.