"Jesteśmy za mali". Giganci sprzeciwiają się unijnym regulacjom

W ramach Aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act) przedstawiciele Unii Europejskiej wprowadzają instytucję tzw. strażników. Określa się tak gigantów technologicznych, którzy ze względu na swoje rozmiary mogą utrudniać lub wręcz uniemożliwiać konkurencyjność na rynku. W związku z tym nowe prawo zobowiązywać ma tych "strażników" do udostępniania swoich usług innym przedsiębiorstwom i programistom.

Takie udostępnienie może sprawić na przykład, że jedne aplikacje mogą być w pełni i bezpośrednio zintegrowane z innymi. Za przykład można wziąć WhatsAppa zintegrowanego z iMessage firmy Apple. I nie jest to przykład przypadkowy.

Apple twierdzi bowiem, że iMessage jest za mały do klasyfikacji jako "strażnik". Nie byłoby to może tak zaskakujące, gdyby nie fakt, że aplikacja na całym świecie ma ponad 1 mld użytkowników. Wprawdzie gigant od paru lat nie podaje statystyk, ale wynikałoby z tego, że popularność komunikatora na Starym Kontynencie nie należy do szczególnie dużych.