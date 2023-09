Niektóre ataki są jednak bardziej wyrafinowane. Mogą być dopracowane językowo, przekonujące i dobrze dostosowane do odbiorcy. Czasem z rozpędu kliknie się więc link w phishingowej wiadomości. Co może zrobić użytkownik, którego podejrzliwość uruchomiła się za późno? Z odpowiedzią przychodzą specjaliści ESET.

E-mail ze sklepu internetowego budzi wątpliwości, ale kliknąłeś załączony link, choćby z czystej z ciekawości? Taki link mógł poprowadzić do strony internetowej, która wygląda na wiarygodną, ale coś jakby było nie tak. W takim przypadku, jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia, powstrzymaj się od udostępniania dodatkowych informacji – nie wprowadzaj loginu i hasła ani żadnych danych osobowych. Nie podawaj też danych swojego konta bankowego. Być może to na nic, ale wciąż istnieje szansa, że oszuści chcieli zdobyć dane za pomocą fałszywego formularza i nie zainfekowali urządzenia złośliwym oprogramowaniem.

Pozostajemy przy urządzeniu odłączonym od internetu. W tym trybie wykonaj pełne skanowanie swojego urządzenia za pomocą oprogramowania antywirusowego. Możesz także przeprowadzić drugie skanowanie, na przykład za pomocą bezpłatnego skanera – pobierz go na osobne urządzenie, takie jak pendrive, które możesz następnie podłączyć do zaatakowanego komputera i zainstalować z niego oprogramowanie. Nie używaj urządzenia podczas skanowania i poczekaj na wyniki. Jeśli skaner znajdzie podejrzane pliki, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je usunąć.

Przywrócenie do ustawień fabrycznych oznacza swoisty reset telefonu. Wiąże się to z usunięciem wszystkich plików i zainstalowanych aplikacji. Wprawdzie niektóre rodzaje złośliwego oprogramowania są na to odporne, ale to naprawdę rzadkość. Pamiętaj tylko o tym, że przywrócenie ustawień fabrycznych jest nieodwracalne.