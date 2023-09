Kobieta odebrała telefon. Straciła 90 tysięcy złotych

Źródłem informacji jest KWP w Lublinie. Opisywany przypadek to typowy przykład oszustwa "na policjanta", choć w tym przypadku to kobieta okazała się oszustką. Zadzwoniła do 38-latki sugerując, że jest pracownikiem banku i podpowie jej co zrobić, by uniknąć problemu z pieniędzmi na koncie, które teoretycznie miały być zagrożone. Ofiara uwierzyła, że musi zainstalować oprogramowanie do zdalnej obsługi komputera - w konsekwencji straciła niespełna 94 tys. złotych.