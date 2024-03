Odbierasz telefon? Oszuści czekają na jedno słowo

Niewątpliwie sposób wykorzystania słów poza kontekstem nie jest etyczny i chociaż od takiego rodzaju umowy można się odciąć w ciągu 14 dni bez konieczności podawania przyczyny, to jednak jest to zbędny kłopot. Dodatkowo, istnieją sytuacje, kiedy poszkodowany może nie być świadomy, że ktoś próbuje go w ten sposób oszukać i nie podejmie na czas kroków, by wycofać się z niechcianej umowy.