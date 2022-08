799 448 084 - zapisz ten numer. Każdy powinien go znać

Numer +48799448084 powinien pojawić się w telefonie każdego Polaka. Pozwala on na zgłoszenie podejrzanych wiadomości SMS. Jest to kontakt do CERT Polska.

Fałszywe SMS-y to codzienne utrapienie Polaków. Podszywanie się pod dostawców energii elektrycznej lub urząd skarbowy wzywanie do zapłaty za przesyłkę kurierską czy zachęcanie do potwierdzenia terminu dostawy. W ten sposób cyberprzestępcy często próbują okradać Polaków. Aby skutecznie utrudniać życie internetowym oszustom, warto skontaktować się z CERT Polska.

W ramach instytucji funkcjonuje specjalny numer telefonu +48799448084. Służy on do tego, by osoby, które ktoś próbował oszukać, mogły przekazać wiadomość do analizy specjalistom. Kontakt do CERT Polska powinien pojawić się w każdym telefonie, a przesyłanie podejrzanych wiadomości powinno wejść nam w nawyk.

+48799448084 - zapisz ten numer

Walka z cyberprzestępcami jest trudna. Dysponują oni całą masą numerów telefonów, w związku z czym nie wystarczy zablokować kilku, by mieć spokój. Z tego względu istotne jest, by CERT mógł otrzymać wiadomości z możliwie wielu źródeł. Jednak trzeba znać umiar.

Z jednego numeru telefonu do CERT powinno wysłać się maksymalnie trzy wiadomości SMS w ciągu czterech godzin. Rzadko jednak zdarza się, by oszuści kontaktowali się z nami więcej razy w tak krótkim czasie.

Trzeba też pamiętać, że numer +48799448084 służy do zgłaszania wiadomości, które mogą być próba wyłudzenia danych lub zachęcać do instalacji niebezpiecznych aplikacji. Oznacza to, że nie należy przesyłać na ten numer wiadomości dotyczących płatnych usług premium.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl