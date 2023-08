Koniec z telemarketerami. Naukowcy opracowali skuteczne narzędzie

Niechciane telefony telemarketerów to problem, z którym mierzą się ludzie na całym świecie. Nie ma jednak skutecznego sposobu na odsiewanie nieznanych numerów. Wprawdzie istnieje możliwość filtrowania połączeń po stronie odbiorcy, ale takie rozwiązanie nie zawsze jest efektywny.

Tematem zainteresowali się naukowcy Uniwersytetu Stanu Karolina Północna, którzy opracowali skuteczne narzędzie do filtrowania niechcianych połączeń.

Opracowaliśmy narzędzie, które pozwala nam scharakteryzować treść automatycznych połączeń. Zrobiliśmy to bez naruszania prywatności; we współpracy z firmą telekomunikacyjną o nazwie Bandwidth obsługujemy ponad 60 000 numerów telefonów, które są używane wyłącznie przez nas do monitorowania niechcianych połączeń automatycznych. Nie używaliśmy żadnych numerów telefonów rzeczywistych klientów - powiedział mówi Brad Reaves, autor korespondencyjny artykułu na temat pracy i adiunkt informatyki na Uniwersytecie Stanu Karolina Północna.